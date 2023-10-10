今（10）日晚間新北市三重區成功路驚傳發生一起凶殺命案，年約40歲的男子被刺4刀，胸口、腹部及背部遭砍傷，倒臥在樓梯間，民眾發現後立即報警，警消趕抵現場時，男子已無生命跡象，送往台北馬偕醫院搶救仍宣告不治，警方已循線逮捕疑似行凶男子，帶回派出所偵辦，訊後將依傷害致死罪移送法辦。

據了解，25歲的楊姓嫌犯與52歲死者王姓男子，同為出租套房室友，平時有嫌隙，王男晚間出門與嫌犯發生口角衝突，嫌犯突然追跑王男還揮拳打人，楊嫌從後背包拿出至少20公分長的軍用刺刀防衛，王男不斷打人，嫌犯持刀反擊，造成王男胸口、背部及腹部都有刀傷。

三重警分局獲報派員警趕抵現場，發現倒臥的王男隨即派救護車送往醫院，醫院搶救仍不治身亡。警方於案發地約50公尺逮捕楊嫌，並起獲作案刺刀，迅速偵破該起凶殺案，目前已將嫌犯帶回中興派出所偵訊，將依傷害致死罪移送新北地檢署偵辦。