國旅的品質及高昂的費用，近日才剛成為民眾討論焦點，不料馬上就傳出行政院將針對旅宿業開放移工一事，不只勞團立即反對，網友也狂酸「中秋說沒生意，現在又缺工了」。

勞動部官員表示，疫後旅宿業缺工是事實，政府為此推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，但推介超過5000名本國勞工，僅成功媒合400多人，勞動部會持續檢討，但不論未來是否針對服務業開放移工都是大事，程序面要先經目的事業主管機關提案至跨國勞動力政策諮詢小組討論才有後續，至今仍未有相關訊息。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，旅宿業頻頻喊缺工，但卻不將薪資調高，只想用移工來滿足需求，若真的開放勢必會影響到台人的工作機會，且只會造成服務業持續低薪，未來恐沒有台人願意從事旅宿業。

PTT鄉民也紛紛酸「更便宜的勞工，更貴的房價，國旅業者發大財」、「不改善工作環境跟薪水，用南向服貿厲害了」、「還沒重啟服貿，工作機會就被搶了，喊缺工卻不加薪搶人，呵呵」、「垃圾政府，所以反個毛服貿」。