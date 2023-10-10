台北市和平高中的IG匿名社群平台「和平黑特」，10日晚間6時收到「大屠殺預告」，內容預告「10／16的中午12：05學校將會有一場大屠殺」，還嗆說想活命的學生，當天千萬不要到校。該貼文已下架，北市警方組成專案小組，追查匿名投稿的發文者身分，同時今天也已派員到校了解狀況，明起加強校園周邊維安。

IG「和平黑特」帳號今晚貼出1則匿名投稿，內文表示，「警告和平高中的同學們：10／16的中午12：05 學校將會有一場大屠殺，在靠近校門的穿堂那裡。或許有人會問我為何要這麼做，原因很簡單，我看不慣你們的愚蠢和自以為是，你們不但沒有任何一點媒體識讀的素養，還將你們自以為是的正義強壓在別人身上，甚至認為自己可以不負責任的在這個平台上散布大量攻擊別人的不實資訊。我知道有些人是無辜的，所以我想警告那些想活命的人，10／16千萬不要去學校。」

台北市和平高中在社群平台上，被匿名發文指明要「大屠殺」。（民眾提供）

該IG帳號的管理者後來將此匿名投稿刪除，並在限時動態不滿地指出，麻煩學弟妹發文要先動腦，不要每件事都在引起記者、警察關切後，再躲起來當縮頭烏龜，「我創黑特的用意不是拿來給你們唯恐天下不亂的。」同時強調貼文下架，切勿再造成恐慌，刑警大隊已介入。

警方指出，轄區大安分局與刑大已組成專案小組，並與該校教官取得聯繫，今天下進入校園了解狀況，明天起會加強周邊巡邏等維安，全力保護校園安全。對於匿名投稿者的身分，警方正全力追查中。