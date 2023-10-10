國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，原訂8點準時施放的焰火也提前於7點40開始，周圍道路不少汽、機車民眾停於路邊欣賞焰火，忍不住拿出手機紀錄。（潘虹恩攝）

國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，原訂8點準時施放的焰火提前於7點40分開始施放。（潘虹恩攝）

國慶焰火10日晚間於台中中央公園登場，由於預留致詞時間提早結束，原訂8點準時施放的焰火也提前於7點40開始，周圍道路不少汽、機車民眾直接停於路邊欣賞焰火，一度擠爆會場邊道路，車流一路走走停停，而焰火結束後人潮則秩序散場，不過仍相當壅塞，警方持續疏導中，幸無傳出車禍事故。

「國慶焰火在台中」10日於中央公園登場，吸引破35萬人次。周遭中清路、凱旋路、河南路等湧進大量人、車，大約5點半左右，中央公園北側經貿六及經貿八停車場皆停滿，人潮仍不斷湧入。原訂8點施放的國慶焰火因台中市長盧秀燕、慶籌會主任委員游錫堃及總統蔡英文致詞提早結束，改由7點40分左右就開始施放，令不少民眾錯愕。

周遭凱旋路、河南路、甘肅路等不少汽、機車民眾見狀，忍不住停下車來觀賞，停下來的民眾一度占滿最右側線道，車流緩慢前進，一路走走停停，僅約200公尺的路段就開了逾20分鐘，還有行經機車騎士直呼「最遙遠的距離」。

焰火結束散場時，大批人潮持續從會場走出，秩序良好，不過路面相當壅擠，幸好並未傳出交通事故。警方表示，散場時甘肅路人潮較多，警方持續疏導中。