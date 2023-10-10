向來喜歡誇耀自身財富的美國前總統川普竟然跌出全美400大富豪排行榜！這讓死愛面子的川普怎麼受得了。他在狂跑競選造勢行程之際，還不忘對發表富豪榜的《富比世》雜誌發起猛烈抨擊，砲轟該雜誌「非常失敗」！

《富比世》雜誌日前公布2023年美國前400大富豪（Forbes 400）排行榜。這次的入圍門檻為29億美元，但《富比世》公布的資料顯示，川普的淨資產為26億美元，不但距離入圍門檻短少3億美元，也比前1年入榜時的32億美元縮水。

《富比世》分析指出，川普的淨資產縮水主要有2個原因，就是他創建的社群平台Truth Social與辦公大樓都貶值了。Truth Social原本信心滿滿預估今年用戶將突破4000萬，但距離今年底只剩3個月，《富比世》估計其用戶僅為650萬，是另一社群平台X（前身為推特）的1%。

不過現年77歲的川普顯然相當不滿這種說法。他在Truth Social貼文指控《富比世》多年來都在攻擊他，還指派非常愚蠢的作家對他進行嚴厲打擊，更聲稱，《富比世》明明知道他該在這「過時」的榜單上名列前茅，卻以些微差距把他踢出名單。