2024高雄市左楠區立委選舉，因潛艦國造案外案，與國民黨立委馬文君互控的郭璽，以台灣麻將最大黨黨主席身分宣布參選，民進黨則徵召高市議員李柏毅，國民黨提名高市議員李眉蓁參戰。而近日就有一份最新的民調指出，對於李眉蓁是否有機會光復高雄左楠區，有87％的網友認為「李眉蓁會贏」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》10日對於「高雄市議員李眉蓁代表國民黨參選左楠立委，最近瘋狂爆料的郭璽也『宣稱』要選左楠，賴清德則是宣布徵召李柏毅參選，還說總部要設在左楠！你覺得李眉蓁有機會光復左楠區嗎？」進行網路民調，截至10日晚間凌晨23時止，已有2萬人參與投票，有87％的網友認為「李眉蓁會贏」、有9％的網友認為「李柏毅會贏」、有5％的網友認為「郭璽會贏」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「當然全力挺眉蓁，坦白積極努力，不怕苦不怕難」、「高雄立委選舉今年要爭氣了！收復藍軍能賢當選成果，加油啊！」、「社會要進步一定要政黨輪替」、「看好眉蓁，不給讚不行」、「貪腐民進黨不倒台灣不會好，李眉蓁當選！」、「支持國民黨李眉蓁」。