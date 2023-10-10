Toyz上周六上傳超派炸雞食評影片，即將收工之際卻意外抓包店員疑似偷倒廢油，引發軒然大波，目前影片已超過100萬次觀看。(圖／影片截圖)

號稱全台最有錢YouTuber的「超派人生」超哥，與友人合夥開炸雞店，卻遭Toyz拍片食評時，當場抓到店員疑似偷倒廢油，引發爭議。超哥沉默一天後，今天(10日)又忍不住連發4篇文槓Toyz，但內容支離破碎，讓網友看傻直說超哥已經崩潰了。

Toyz在7日晚間上傳前往超派炸雞巨城店的食評影片，就在影片即將結束之際，卻發現炸雞店員工疑似提著一大鍋廢油到隔壁暗巷傾倒，團隊攝影師前往現場一看，發現水溝蓋上滿是油渣、炸雞屑，立刻引起網友憤慨，怒灌店家負評，店家則回是洗鍋子的廢水，並非廢油，但不被網友接受。

超哥得知後，8日在臉書連發6篇文大罵Toyz，卻大逆風反而遭網友酸爆，最後轉發店家聲明後不再回應。在沉默24小時後，超哥似乎又忍不住，今天再度連發4篇文，除了大吐苦水外，持續槓Toyz，指控對方帶風向，網路霸凌，對於被網友洗版「超派」、「倒此一油」，他更是失控飆罵：「我草Toyz粉絲你們全家，全家就是你家」。

網友見狀後也再度洗版：「果然厚的不只炸雞皮，超派」、「好的，倒此一油」、「抱歉我社會底層，不配吃你的炸雞」、「網霸加害者迴力鏢打到自己，超派」、「頂層邏輯永遠沒錯，超派」、「人身攻擊吹哨者超級善良，超派」、「用物質堆疊起來的8+9終究還是8+9」、「一部影片要發10篇文，到底有多崩潰」、「已經崩潰到語無倫次了」、「完全看不懂到底在公三小，超派」、「超哥越回越覺得像巨嬰QQ」。