許多人都會在美式賣場好市多滿足生活需求，而好市多也不時推出新品讓會員們耳目一新。一位女子今（10）日發現，好市多推出新款甜點「焦糖奶油布丁」，回家享用後發現口感相當紮實，貼文一出引發熱議，許多會員也紛紛表示，該款布丁很綿密、紮實，口味也相當不錯，小小一片就能帶給人幸福的感覺。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「今天看到這個，結果口感真得很紮實」，附圖則是新上架的焦糖奶油布丁，特色為紮實綿密的奶油布丁搭配香甜的焦糖醬，一顆單價為399元，重量為1300公克。

對此，許多網友紛紛回應，「很綿，一吃就知道是用雞蛋＋牛奶做的，不是統X布丁的QQ口感，是真的布丁味，很濃郁，好吃」、「很紮實，大人口感的布丁，做的蠻棒的，不雷，蠻推的，甜點還是要有點甜才有幸福感，小小一片就蠻滿足的」、「好吃，我女兒很愛」、「這是算義大利布丁，喜歡昭和布丁的人應該可以，我覺得不錯吃啊」。

不過也有網友認為該款布丁份量太大、口味太甜，「想買，怕吃不完」、「太甜了」、「有點甜」、「想買，但很怕太甜」、「好吃，稍偏甜」。