高雄市前市長韓國瑜9日在臉書PO出和民眾黨總統參選人柯文哲的合照，引發外界軒然大波。國民黨主席朱立倫今早更加碼，表示自己早先已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選，朱同時透露，今將與韓見面討論輔選事務。韓國瑜辦公室對此目前沒有多餘評論。對此，前立委沈富雄10日就表示，「朱立倫主席是有急迫感，他知道時間不多了，怎麼挽回這個糟糕的局面，需要用上韓國瑜，讓他不得不快馬加鞭，給韓國瑜一個位置、賦予重任」，引發討論。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得朱立倫主席是有急迫感，他知道時間不多了，怎麼挽回這個糟糕的局面，需要用上韓國瑜，但韓國瑜沒有官職、黨職，什麼都沒有，他也曉得戰鬥藍要動了，韓國瑜要去了」，沈富雄更說，「而且如果依照我的建議的話，剩下不到半個月的時間，到月底以前，這個侯友宜的民調一定要拉上來」。

最後沈富雄強調，「這個非常需要韓國瑜，所以他的急迫感、危機感，讓他不得不快馬加鞭，給韓國瑜一個位置、賦予重任」。