10月10日是雙十國慶，總統蔡英文也發表任內最後一次國慶演說，特地提到日前剛下水的「潛艦國造」原型艦，也外界聯想到前海軍顧問郭璽，近期接連爆料、被爆料的大量爭議。媒體人羅旺哲指出，蔡英文在演說中第一部分就提潛艦是想「消毒」，民進黨黨中央也明確表態要與郭璽保持距離，而郭璽把潛艦國造風向帶歪，卻打出高聲量想與綠營談判高雄市左楠立委選情，但綠營也很怕郭璽一個人翻車，會讓民進黨跟失智列車一樣整個翻車。

羅旺哲10日在政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文今年的國慶演說，花了很大的篇幅談潛艦，而且是在第一部分就講，代表蔡英文想要「消毒」潛艦國造的爭議。尤其是在這幾個禮拜以來，郭璽已經將潛艦國造的風向帶歪了，像是脫韁野馬、斷了線的風箏拉不回來，逼得蔡英文不得不在第一部分就把潛艦的風光下水儀式再講一次，因為外界已經忘記這個畫面，但蔡認為這是很大的功勞。

羅旺哲坦言，現在民進黨的人都想下車，只有郭璽還在車上，而高雄左楠區的立委選情，郭璽與綠營市議員李柏毅、藍營市議員李眉蓁競爭立委，而民進黨提名的李柏毅過去是陳菊的辦公室主任，代表郭璽動到的是陳菊的人馬，而郭璽在短短兩個禮拜聲勢就已經超過李柏毅，甚至很多人不知道李柏毅有參選，但郭璽是「麻將最大黨」，跟民進黨一點關係都沒有。

羅旺哲也透露，郭璽這兩個禮拜聲勢滔天，民進黨南部的新潮流緊張到怕！原本還想「八仙過海」，高雄市８席立委全上，現在很有可能因為郭璽攪局，導致左楠這席被藍營拿下；對於郭璽來說完全沒差，只要炒出聲量就能跟民進黨談判，但民進黨會認為，「幹嘛給你郭璽？」如果哪天郭璽翻船，會害民進黨整個黨跟失智列車一樣，整個翻車，民進黨很怕這一點。

羅旺哲提到，從中秋節過後，民進黨的人已經開始跟郭璽保持距離，只有一些零星的政治評論員跟民意代表還跟郭璽站在一起，但黨中央的態度很明確，對於潛艦國造的事情該調查就調查；但問題是，郭璽跟民進黨是連結在一起，今天郭璽翻船，很可能會讓民進黨整個翻船，所以蔡英文也在演說中想消毒、想放生郭璽，這對藍營來說也是好機會，可以在左楠選區突破重圍。