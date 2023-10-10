國際貨幣基金組織發表報告稱，由於中國正面對史無前例的房地產危機，加上此一危機對經濟活動與家庭信心的雙重打擊，該組織下調對中國今年經濟增長的預測至5%，明（2024）年的成長預測下調至4.2%。

據《路透》報導，國際貨幣基金組織在其半年期的《世界經濟展望》報告秋季版指出，由於房地產危機及外部需求疲弱拖累，將中國今明兩年增長預測分別降至5%及4.2%，比7月預測下調0.2及0.3個百分點。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國需要採取強而有力的行動整頓房地產行業，需要採取更多措施，否則問題可能惡化。

報導說，歐元區今明兩年增長預測分別降至0.7%及1.2%，比前值低0.2及0.3個百分點。美國則受惠於企業投資轉強及消費增長，今明兩年經濟增長預測則分別上調至2.1%及1.5%，比7月預測高0.3及0.5個百分點。由於經濟狀況良好、疫情消退、沒有處於戰爭狀態，IMF認為美國應削減財政支出。

另外，IMF正密切關注全球債券市場動向，指金融環境收緊是全球經濟面臨的風險之一。IMF認為，美債近期遭到拋售，或因為供應較多，價格因而調整，而不是對進一步加息或對長期風險擔憂加劇。

IMF的報告說，經濟硬著陸的可能性已經減弱，但是全球增長風險仍然偏低。隨著全球溢出效應,特別是對商品出口國的溢出效應,中國的房地產業危機可能會加深。