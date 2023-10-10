中國大陸駐舊金山總領事館10日發生一起襲擊事件，大陸外交部發言人汪文斌表示，肇事者已被當地警方控制，其他情況還在調查中，中方強烈敦促美方迅速展開調查。前駐紐代表介文汲提到2014年該館也發生過槍擊案，凸顯當地治安問題。而舊金山下月要舉行APEC峰會，時機敏感。

美國加州舊金山市警方說，一輛汽車10日衝入中國大陸駐舊金山總領事館簽證處大廳，車上的駕駛已遭執法人員擊斃。中國外交部今天舉行例行記者會，汪文斌被問及相關問題時作出回應說，北京時間10日早晨，有不明身分人員駕車暴力衝闖中國駐舊金山總領館證件大廳，企圖傷害現場民眾和總領館工作人員，中國駐舊金山總領館和當地警方及時應對處置，肇事者已被當地警方控制，其他情況還在調查當中。

汪文斌最後指，中方強烈敦促美方迅速展開調查，並按照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。

介文汲10日在《新聞大白話》節目表示，這個應該是美國政府要負責的，因為按照《維也納公約》，各國的外交領事、包括舊金山領事館，駐在國應該對這些機構提供完整而且非常全面的安全保護。發生這種事情，應該是駐在國、也就是美國政府，要負完全的責任。

「因為任何國家在美國的外交機構，他必須要提供基本的安全！」介文汲指出，不過這看起來是一個突發事件，美國媒體反應蠻快的，特別提到說，發生這件事情，正好下個月要舉行APEC峰會，他沒有說會造成什麼影響，但特別提醒讀者，會不會引起什麼特別的關切。

介文汲提到，這看起來就是個人事件，美國這種事情也很多。舊金山中國領事館也多災多難，2014年也發生過一個槍擊事件，也是發生在這個總領事館。這也顯示美國本地的治安是有問題。