英格蘭前「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）近期攜手Netflix推出同名紀錄片《貝克漢》，其中的片段講述了貝克漢過往與前助理麗貝卡洛斯（Rebecca Loos）鬧出軌的事件，一時在社群上引發討論，連前助理的社群也被挖出，她對此也發聲了。

《貝克漢》紀錄片共有4集，除了敘述了貝克漢的職業生涯外，也呈現他與愛妻維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的相處情境。此外，影片中也提及貝克漢與前助理麗貝卡的外遇事件，當時女方自稱與與貝克漢維持了四個月的婚外不倫戀關係，雖然貝克漢矢口否認，但依然重創他的愛家形象，還有不少八卦記者死守在幾人身邊，對家庭造成不小傷害。不過事隔多年，在《貝克漢》的首映會上，貝克漢一家全員出席，而維多莉亞也現場給予丈夫一個擁抱，大方秀恩愛，看似已撫平了過往的傷痕。

此外，雖然貝克漢夫妻並未承認或否認當年貝克漢與麗貝卡間的婚外情，但相關內容曝光後，還是勾起不少網友的好奇心，更挖出麗貝卡的社群帳號，一窺她如今的現狀。而麗貝卡現已成為一位專業的瑜珈教練，也不時在其上曬出瑜珈姿勢及生活點滴，用心過著自己的生活。

未料，在麗貝卡的最新貼文中，卻充斥著兩極討論聲浪，批評者表示：「為何要破壞別人的家庭」、「你害他們20年都走不出來。」不過，也有不少人幫她緩頰，表示：「為何要對一位女性有著這麼大的惡意，她受到的仇恨太可怕了」、「都已經20年過去了，請放過她吧。」對此，麗貝卡也親自在聲援她的留言中回應：「謝謝你！我會盡可能地以幽默的方式看待那些難聽的言論。」