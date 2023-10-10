馬來西亞棕櫚油局（MPOB）10日公布，棕櫚油9月庫存月增9.6％至231萬公噸，連續第五個月攀升且創下11個月以來最高，引發市場對於未來幾個月需求恐下滑的擔憂。棕櫚油9月出口下跌2.1％至120萬公噸。