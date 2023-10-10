馬國9月棕櫚油庫存月增9.6％ 改寫11個月新高 23:052023/10/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬來西亞棕櫚油局（MPOB）10日公布，棕櫚油9月庫存月增9.6％至231萬公噸，連續第五個月攀升且創下11個月以來最高，引發市場對於未來幾個月需求恐下滑的擔憂。棕櫚油9月出口下跌2.1％至120萬公噸。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9月底台股開戶總數再寫新高 月增3.618萬人 這族群占大宗 《電零組》台燿9月營收重現雙增 Q4將比Q3更強 AM與OES市場出貨增溫 倉佑9月營收月增13.3％ #棕櫚油 #庫存 #月增 #萬公噸 #馬國 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗縣年產2萬公噸底渣 縣府研擬強制公共工程使用再生粒料 18:422023/10/09 生活 《半導體》譜瑞-KY挾9月營收直奔漲停 外資這樣看 11:582023/10/05 財經 大陸漲價效應 榮成今年單月首見轉盈 18:522023/10/05 財經 《國際經濟》德國8月工業訂單翻紅月增3.9% 製造業前景尚未明朗 17:292023/10/06 財經 國巨Q3營收符合財測 前三季EPS挑戰三股本 21:112023/10/05 財經 全新9月營收攀20個月高 手機PA、資料中心Q4續旺 18:512023/10/04 財經 兩輪四輪跑起來 大和推薦2檔優質股 23:042023/10/05 財經 譜瑞-KY 9月營收月增跳三成 股價爆量漲停 12:522023/10/05 財經 軍援到庫存見底 德法改採軍工業與烏克蘭合作 12:332023/09/30 國際 《鋼鐵股》世豐營收連3月上揚 前3季減1成 10:282023/10/05 財經 《電零組》南電9月營收近5月高推升Q3 估Q4溫和復甦 12:082023/10/04 財經 大陸9月官方製造業PMI升至50.2，4月以來首次升至擴張區間 12:402023/09/30 財經 《電零組》系統電9月營收月增15.43% 第4季有望續揚 17:492023/10/04 財經 《半導體》聯電9月、Q3營收小增 攜前3季齊寫同期次高 14:282023/10/06 財經 《貿易》台冷鏈物流拓銷新南向 獲馬國300萬美元商機 17:192023/10/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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