TTF基準荷蘭天然氣期貨價格9日收盤暴漲19.02％到43.620歐元／兆瓦時，創下至少7周來最大漲幅。10日該天然氣價格續漲，盤中再度上漲逾6％到46.6歐元／兆瓦時。美國天然氣期貨價格9日也跟進升高到3.376美元／百萬英熱，為1月以來最高收盤水平，10日續揚0.4％到3.39美元／百萬英熱。

此外德國11月電價隨著天然氣價格走高，9日上漲9.2％到每兆瓦時106.45歐元。

雪佛龍發言人表示，他們已經接獲以色列能源部指示，要求塔瑪天然氣開採平台暫時停產。不過以國另一個離岸天然氣田利維坦（Leviathan）則不受影響，持續向以色列和該地區客戶供應天然氣。

在2021年的一波暴動中，以色列政府也曾要求雪佛龍關閉塔瑪天然氣開採平台。

以色列能源過去多依賴進口，但自從過去20年發現多個天然氣田，特別塔瑪與利維坦天然氣田後，已經大幅改變以色列能源只能倚靠進口的局面。以國現今能源不但能夠自給自足，還搖身一變成為能源出口國。

位於海法（Haifa）以西50英里海域的塔瑪天然氣田是在2009年被發現，它是東地中海黎凡特盆地最大的天然氣發現地。目前該氣田主要由雪佛龍營運，日產量約為710萬到850萬立方米。

原本雪佛龍計畫擴大塔瑪與利維坦的天然氣產量，並打算加設輸往埃及的天然氣管道，希望透過埃及再把天然氣出口到歐洲，如今受到以巴戰事影響，該計畫可能暫時被迫擱置。