以色列上周六（7日）突遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）自加薩走廊邊境奇襲猛攻，最初幾小時處於挨打狀態，情報系統臉上無光。以色列總理尼坦雅胡正告全國進入戰爭狀態，哈瑪斯以人質性命要脅以色列停止空襲加薩，他面不改色撂狠話，誓言未來幾天內採取的行動將令敵人後代聞之喪膽。

以色列與哈瑪斯之間的這場戰爭，周二（10日）進入第四天，以色列軍隊已連番殘酷轟炸巴勒斯坦人聚居的地中海沿岸加薩走廊（Gaza Strip），不僅摧毀哈瑪斯多處巢穴據點，民宅也成攻擊標的。英國《每日郵報》報導，1996年首度在以色列掌權、至今已三度坐上大位的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周一表示，「我們才剛剛開始打擊哈瑪斯」，以色列已規劃部署「前所未有的武力」，會讓震撼敵方好幾代人、不斷受到影響。

73歲的尼坦雅胡在全國電視演說時把哈瑪斯與伊斯蘭國（Islamic State）相提並論，「哈瑪斯恐怖分子綑綁、火燒、處決兒童，他們是野蠻人，哈瑪斯就是伊斯蘭國」。

以色列國防部官員聲稱，已有好幾千個哈瑪斯目標已在空襲之中摧毀。軍方發言人赫克特（Richard Hecht）周二說，以方執行攻擊之後，已於加薩走廊周圍發現大約1500名哈瑪斯武裝份子遺體，並稱「安全部隊多少已恢復對於加薩邊境的控制權」。然而社群媒體流傳畫面顯示，火箭、炸彈摧毀巴勒斯坦住宅區，導致平民好幾百人喪生。以色列已下令「全面圍困」加薩走廊，對230萬名巴勒斯坦人斷電、停供燃料與糧食，大多數巴勒斯坦人原本就已過著赤貧生活，此刻更加難熬。

以色列境內已超過900人喪生，南部城鎮一處狹小空間發現多達108具屍體，尼格夫沙漠（Negev）的音樂節現場270多人遭哈瑪斯武裝份子掃射身亡，哈瑪斯武裝份子從以色列境內綁架婦孺多達150人帶回加薩走廊虐殺。加薩走廊與約旦河西岸至少704人遇害，以色列當局稱其中好幾百人是哈瑪斯武裝份子。

以色列國防軍周一宣稱，連夜對加薩走廊目標進行500多次攻擊。哈瑪斯周一深夜聲明，「每一次鎖定我方人民的無預警攻擊，就會導致一名平民人質受到處決的憾事發生」；赫克特稱攻擊之前會「透過社群媒體」通知加薩走廊民眾撤離，但未透露細節。周二上午以色列各地空襲警報作響，代表哈瑪斯又發動一輪火箭彈空襲。以色列軍方已徵召30萬後備軍人加入這場「鐵劍」作戰行動。