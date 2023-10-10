以色列上周六（7日）突遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）自加薩走廊邊境奇襲猛攻，最初幾小時處於挨打狀態，情報系統臉上無光。以色列總理尼坦雅胡正告全國進入戰爭狀態，哈瑪斯以人質性命要脅以色列停止空襲加薩，他面不改色撂狠話，誓言未來幾天內採取的行動將令敵人後代聞之喪膽。

以色列與哈瑪斯之間的這場戰爭，周二（10日）進入第四天，以色列軍隊已連番殘酷轟炸巴勒斯坦人聚居的地中海沿岸加薩走廊（Gaza Strip），不僅摧毀哈瑪斯多處巢穴據點，民宅也成攻擊標的。英國《每日郵報》報導，1996年首度在以色列掌權、至今已三度坐上大位的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周一表示，「我們才剛剛開始打擊哈瑪斯」，以色列已規劃部署「前所未有的武力」，會讓震撼敵方好幾代人、不斷受到影響。

73歲的尼坦雅胡在全國電視演說時把哈瑪斯與伊斯蘭國（Islamic State）相提並論，「哈瑪斯恐怖分子綑綁、火燒、處決兒童，他們是野蠻人，哈瑪斯就是伊斯蘭國」。

以色列國防部官員聲稱，已有好幾千個哈瑪斯目標已在空襲之中摧毀。軍方發言人赫克特（Richard Hecht）周二說，以方執行攻擊之後，已於加薩走廊周圍發現大約1500名哈瑪斯武裝份子遺體，並稱「安全部隊多少已恢復對於加薩邊境的控制權」。然而社群媒體流傳畫面顯示，火箭、炸彈摧毀巴勒斯坦住宅區，導致平民好幾百人喪生。以色列已下令「全面圍困」加薩走廊，對230萬名巴勒斯坦人斷電、停供燃料與糧食，大多數巴勒斯坦人原本就已過著赤貧生活，此刻更加難熬。

以色列境內已超過900人喪生，南部城鎮一處狹小空間發現多達108具屍體，尼格夫沙漠（Negev）的音樂節現場270多人遭哈瑪斯武裝份子掃射身亡，哈瑪斯武裝份子從以色列境內綁架婦孺多達150人帶回加薩走廊虐殺。加薩走廊與約旦河西岸至少704人遇害，以色列當局稱其中好幾百人是哈瑪斯武裝份子。

以色列國防軍周一宣稱，連夜對加薩走廊目標進行500多次攻擊。哈瑪斯周一深夜聲明，「每一次鎖定我方人民的無預警攻擊，就會導致一名平民人質受到處決的憾事發生」；赫克特稱攻擊之前會「透過社群媒體」通知加薩走廊民眾撤離，但未透露細節。周二上午以色列各地空襲警報作響，代表哈瑪斯又發動一輪火箭彈空襲。以色列軍方已徵召30萬後備軍人加入這場「鐵劍」作戰行動。

文章來源：Netanyahu's vow to Hamas 'savages': Israeli PM says 'what we do to our enemies in the coming days will reverberate with them for generations' as air strikes pound Gaza ahead of ground invasion despite threats to execute hostages
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