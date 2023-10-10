內湖某軍用品店上周六（7日）晚間發生火警，消防局現場發現濃厚汽油味，且燃燒面積頗大，鑑識在火場查出一個遙控點火裝置，研判是人為縱火，經連日來追查，警方今天（10日）晚間在桃園逮捕1名也是軍用品店的33歲劉姓業者，不過他初步否認涉案，警方已將他帶回分局調查釐清。

台北市內湖某軍用品店上周六晚間傳出火警，大量商品遭燒毀，估計財損幾十萬元，警消從現場燃燒跡證加上查獲的遙控點火器，懷疑店家係遭縱火，詢問店家後，鎖定與該業者有經營糾紛的人士調查。

警方報請士林地檢署指揮偵辦，今天晚間至桃園逮捕33歲劉姓男子，他是某軍規戶外用品專賣店的創辦人，該品牌除透過網路販售，近年也擴展實體店面，被外界稱為「陽光型男」，曾受邀上電視、YouTube節目，之前與前女友的感情糾紛，曾被告吃官司鬧上新聞版面。

據了解，他和發生火警的業者本就認識，近來有糾紛，警方從案發監視器畫面一路追到他，但他否認涉案，警方將持續釐清偵辦。

據了解，火場遺留的遙控點火器，在網路很容易購得，並不貴，一般是用來施放高空煙火、爆竹等，遙控距離大概在400公尺以內，但以此縱火的手法算是少見。