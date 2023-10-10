Calling it “Chinese propaganda,” Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Gen. Romeo Brawner Jr. on Tuesday denied a report stating that China Coast Guard (CCG) drove away a Philippine Navy gunboat in the Scarborough Shoal. pic.twitter.com/3aUPmnmzGT — Now You Know (@nowyouknowph) October 10, 2023

菲律賓軍方周二駁斥了中國海警發布的一份聲明說，中國官方聲稱其海警船在南海有爭議淺灘附近驅逐一艘菲律賓海軍炮艇，這完全是「虛假宣傳」，根本沒有這回事。

《路透》報導說，菲律賓武裝部隊司令羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）對媒體說：「中國海警在該海域對菲國軍艦發出警告，但菲律賓軍艦完全不予理會，仍按照原有航線行駛，沒有離開該水域，繼續執行它的海上巡邏任務。」

菲國軍方官員稱，「我們的立場很清楚，中國官方的說法完全是宣傳。」

報導說，昨天中國海警發言人說，中國海警船在南海一座環礁海面警告菲律賓不得進行挑釁行動，並稱此種行為侵犯中國領土主權，違反了國際法，破壞了地區和平與穩定。

報導指出，上個月菲律賓海岸警衛隊切斷了中國在黃岩島附近安裝的一座300 米長的浮動屏障，以阻止菲律賓船隻通往附近島礁。

黃岩島是南海最具爭議的島礁之一，近年來成為中國與菲律賓的主權與捕魚權爭議的爆發點。該島位於菲律賓專屬經濟區內，但中國聲稱對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。雙方自2012年爭奪該島逐漸白熱化，目前北京控制該島已超過10年，但菲律賓漁民經常在該海域捕角，菲國與中國海警都經常在當地巡邏，雙方時有磨擦，在近兩年來更趨激烈。

自菲律賓總統小馬可仕去年上任以來，菲律賓和中國之間的關係逐漸惡化。小馬可仕加深了與華盛頓的關係，允許美國進入更多軍事基地，包括台灣附近北部地區的軍事設施。