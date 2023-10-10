據新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）6日公布的研究報告，去年數位經濟貢獻星國GDP約1,060億新元（775億美元），幾乎是2017年580億新元的2倍。

新加坡的數位經濟分成二部分，一是資訊通信產業，另一是其他產業數位化。星國數位經濟三分之一由資訊通信產業帶動，剩下三分之二靠其他產業數位化。

資訊通信產業提供電信、電腦程式設計及IT諮詢、雲端運算、軟體開發等服務。其他產業則是從其數位資本支出和數位化投資，來衡量對經濟產值的貢獻，這些企業投資數位科技的目的，不外乎為了更有效接觸顧客、優化業務流程、追求產品服務創新。

新加坡IMDA指出，資訊通信產業能有兩位數成長，幅度甚至高達70％，歸功於遊戲、線上服務與電子商務的推波助瀾，疫情期間相關服務需求大增。

2017年因其他產業數位化產生的附加價值為386億新元，2022年激增至728億新元，主要受金融保險、批發貿易、製造等產業的驅動。

因此數位化附加價值占星國GDP占比，2017年為8.7％，到2022年擴大為11.9％。

IMDA的年度調查也顯示，2018年星國企業的科技採用率為74％，2022年劇升至94％。愈來愈多科技專才隨之出現在各行各業，星國2017年的科技類職務有15.55萬個，2022年增至20.11萬個。

IMDA表示，「儘管最近科技業爆裁員潮，但隨著經濟數位化加深，科技類工作仍可望保有彈性。」

根據掌握到的最新資料，2020年愛沙尼亞、瑞典和英國的數位經濟占GDP比重，分別為16.6％、15％及16.1％，不及新加坡的16.7％。