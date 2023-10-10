秋天進入後半，氣溫開始明顯下降，加上氣候漸漸乾燥，很多人常出現喉嚨痛的困擾。對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分享，可多吃5款食材來保護喉嚨，包括蜂蜜、柳丁、薑茶、南瓜和杏仁。其中他提到，薑具有抗發炎和抗菌作用，建議可將薑片放入熱水中，並加入蜂蜜和檸檬，以增強其功效。

胡皓淳在臉書專頁「胡皓淳醫師-耳鼻喉科生涯一筋」發文表示，秋天容易喉嚨痛，但此時節也盛產許多有益喉嚨的食物。他並推薦下列5款天然「護喉」食材：

1、蜂蜜：蜂蜜為自然的喉嚨保健食品，其抗菌、消炎的特性，有助緩解喉嚨疼痛和咳嗽。建議可將蜂蜜加入溫水中製成蜂蜜水，或是直接加入茶中飲用，以舒緩喉嚨不適。

2、柳丁：柳丁富含維生素C，有助提升免疫系統，並降低感冒和喉嚨不適的風險。此外，柳丁中的水分也可以保持喉嚨濕潤。

3、薑茶：秋天是薑的產季，而薑茶是一種溫暖的飲品，對於舒緩喉嚨不適非常有幫助。薑具有抗發炎和抗菌作用，可以緩解喉嚨疼痛和咳嗽。建議可將薑片加入熱水中，並加入蜂蜜和檸檬，以增強其功效。

4、南瓜：南瓜是秋天的代表性食物之一，富含維生素A、C，對於免疫系統和喉嚨健康非常有益。無論是煮成南瓜湯，或是與咖哩、義大利麵等料理結合，皆很美味，也可增添營養價值。

5、杏仁：杏仁是一種健康的堅果，含有豐富的維生素E和抗氧化劑，有助維護喉嚨和呼吸道健康。除了可單獨食用外，也可加入麥片、優格或沙拉，都是不錯的選擇。