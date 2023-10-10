2023年國慶焰火10日晚間在台中市中央公園施放，原規畫全國首創以無人機搭載焰火表演，未經申請許可的民間無人機入侵上空，主辦單位鎖定「狙擊」。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

國慶焰火10日晚間在台中市中央公園施放，市府原規畫全國首創以無人機搭載焰火表演，不過，主辦方監測到未申請許可的不明無人機入侵上空，經初步驅離後，演出無人機一度嘗試升空，無奈陸續有50、60架非法無人機入侵干擾太嚴重，而臨時取消無人機演出，讓無緣觀賞到演出的民眾大嘆可惜，甚至怪罪市府，批評市府成了詐騙集團。

今年國慶焰火10日晚間在台中市中央公園施放，過程2度出現波瀾，焰火原本表定在晚間8時準時施放，湧入20多萬民眾前來觀賞，豈料，因來賓致詞簡短，比預期提早20分鐘，於7時40分開始施放，不少在網路看直播網友錯過第一波焰火而譁然，有人戲稱「施放時間也搞詐騙」。

國慶焰火近3萬發焰火彈絢麗升空，點亮台中夜空，豈料，原搭配全國首創以無人機搭載焰火表演又臨時喊停，現場民眾大嘆可惜。

據了解，施放煙火管制上空於晚間7時許突然出現零星未申請的無人機侵入，主辦方監測到頗強的干擾訊號，由警方以干擾器鎖定「狙擊」打下，因安全考量改採「驅離」，而表演無人機也一度嘗試升空，卻因干擾太嚴重，臨時宣布取消無人機演出。

據悉，國慶焰火施放管制上空，前後總計有5、60架不明空拍機硬闖，這些未向民航局申請的民間無人機是為搶拍國慶焰火空拍畫面而來，已全數被維安、警方及民間科技公司驅除。