日本沖繩縣與那國島傳出洞窟探險行程的導遊與觀光客失蹤的消息。

日本沖繩縣與那國島（与那国）周二（10日）傍晚發生觀光客失蹤的狀況。沖繩縣警方透露，消防單位當地時間周二下午5時15分接獲報案，到與那國島洞穴探險的導遊與2名觀光客在預定返回時間過了之後仍未現身。日落時分天色昏暗視線不良，搜尋行動暫停，明天上午會繼續尋人。

綜合日本共同社、《沖繩時報》、全日本新聞網（ANN）周二報導，失蹤的3人包括導遊與參加探險行程的觀光客男女各1名，當天上午10時左右3人赴與那國島南部洞窟探險，導遊是20多歲男性，觀光客為40多歲男性與50多歲女性，2名觀光客是夫妻，參加這項探險行程的遊客一般2.5小時過後就會回來。3人均非沖繩縣民。

與那國町消防團說，東京的Actopro旅行社反映3人未按預計時間返回。據說洞穴內地形複雜，有些地方無法步行，必須趴著前進，而且手機在洞內與周邊沒有訊號可用。進入洞穴的旅行社工作人員發現，洞內水位上升，無法深入。

這項探險行程由當地八重山洞穴探險嚮導協會管理，由持有執照的人員擔任嚮導。警消人員獲報後趕緊入洞搜索，但太陽下山後視線不良，傍晚6時20分暫停作業，明天上午會再度入洞找人。