馬來西亞女星李元玲（本名：李美玲）是大陸知名鋼琴家李雲迪的徒弟，因高超琴藝被封為「鋼琴女神」，她以32C火辣上圍和纖細魔鬼身材迅速在網路上走紅，後被范冰冰的助理發掘進入演藝圈，曾到香港發展出演多部電影，她時常會透過社群平台分享美照，完美外型令不少人羨慕，近日李元玲反駁網友沒工作才能練成完美漫畫身材「不要為自己的懶惰編藉口」。

李元玲提到很多人告訴她，她可以自己下廚和運動的前提是不用工作，這讓她反駁「你去健身房看看有誰健身的都是不用工作？而且很多都自己在家準備食物，是不是沒有健身的經驗，沒有吃Clean的經驗才想出來的藉口去噴自律的人？」她開嗆「一天有24小時，你抽得出2小時玩IG，訊息不認識的女生，但是沒時間運動，沒時間做飯，不要為自己的懶惰編藉口，你已經懶太久了，當看到人家努力時你就忍不住去酸人家，酸了過後你還是停留原地，人家卻走在你面前很遠了，而你只能永遠是個網路噴子」。

李元玲駁斥網友沒工作才有時間健身的說法。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲也貼出與網友的私信對話，對方認為只是說出事實，她卻反問「原來健身房裡的每個人都是沒負擔的，公園裡每個跑步的人都是沒負擔的，那些練球、打羽毛球、游泳、爬山的人全部都是不用工作沒有負擔，錢從天而降的人才有資格運動是嗎？原來如此。你那麼多時間刷IG信息我也是因為沒負擔是嗎？」