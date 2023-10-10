中國大陸再次強調對「一帶一路」倡議的承諾，表示願意支持任何能夠幫助發展中國家的項目。根據中國國務院新聞辦公室本週公布的一份白皮書，中國計劃繼續增加在全球合作中的資源投入，以實現新興經濟體和發展中國家在全球治理中的更大發言權。不過，一帶一路也正面臨其他國家的競爭路線，例如印度、中東、歐洲的「三方經濟走廊」。

Full text: The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Futurehttps://t.co/gyGG2fTUNT pic.twitter.com/gBCbesJZOj — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 10, 2023

據《南華早報》（SCMP）10日報導，白皮書指出，中國大陸將支持任何真正有助於發展中國家建設基礎設施，並實現共同進步的倡議。此外，中國發布的新白皮書名為《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》在即將舉行的第3屆國際合作一帶一路論壇之前亮相。此次論壇旨在慶祝這一全球基礎設施發展戰略的十周年，預計將有超過130個國家和30個國際組織派代表參加

Representatives from 130 countries and 30 international organizations will participate in the Belt and Road Forum for International Cooperation in Beijing this month. It will include an opening ceremony, three high-level forums on connectivity, green development, digital economy,… pic.twitter.com/fmSqTGQqnt — Global Times (@globaltimesnews) October 10, 2023

根據中國大陸國家發展和改革委員會（NDRC）的數據，截至6月，中國大陸已經與152個國家和32個國際機構簽署了200多項「一帶一路」合作協議，跨足5大洲。

白皮書中的數據顯示，從2013年到2022年，中國大陸與合作夥伴國之間的雙向投資累計達到3800億美元（約新台幣12.2兆）其中包括來自中國大陸的2400億美元（約新台幣7.7兆）。

然而，中國大陸經濟減緩引發了對北京是否願意和能力是否足夠繼續推進這一昂貴計劃的懷疑，儘管這個計劃被中國大陸領導層譽為「世紀工程」，但也在受援國家中引發了「債務陷阱」爭議。

2年前的一場座談會上，習近平曾呼籲中國大陸優先考慮「小而美」的一帶一路項目，這被一些觀察家解讀為風險管理的理念支持。另據波士頓大學全球發展政策中心的最新數據，中國大陸對非洲的貸款已大幅減少，於2021年和2022年跌破20億美元（約新台幣642億元）。

關於貸款減少的問題，國家發展和改革委員會副主任叢亮在本週二的新聞發布會上表示，中國大陸將繼續改進可持續投資和融資機制，確保提供「穩定、透明和高品質」的資金支持。

中國大陸的一帶一路正面臨其他國家提出的類似戰略，最新的例子是上個月宣布的印度-中東-歐洲的「三方經濟走廊」，由印度、阿聯、沙烏地阿拉伯、歐盟、法國、義大利、德國和美國組成。這顯示了國際間對全球基礎設施建設競爭的激增。