台灣疫後缺工問題浮上檯面，不少行業面臨找不到員工的窘境，就有從事餐飲業的網友發文抱怨，10個面試者通常只有2個會來上班，其中也有人撐不久就離職，感嘆薪資低是缺工最大原因，引起眾人熱議，認為至少要提高到月薪4萬，否則沒人想做。

一名餐飲業員工在Dcard發文，抱怨現在的餐飲業要找人真的很難，10名應徵者從面試到實際上班只剩2個人，不然就是做個兩天後直接不來上班了，無奈感嘆「薪水這件事真的是壓垮一切的稻草欸」。

貼文引起討論，「不能放假日就算了，一堆店還給不起double，然後沒年終，公司說沒賺錢，老闆卻一台進口車換過一台」、「假日頂多能放一天吧，年終有半個月就要偷笑了」、「大缺工不是只有餐飲業，請更正是所有服務業大缺工」、「1.兩頭班浪費時間，2.不想面對一堆智X澳洲客」、「才領32K還要去面對那些白癡，誰要幹餐飲業啊」、「不難找人，我家隔壁的燒烤店員工，一小時薪資台幣約450，一堆人在應徵」。

也有網友認為除了薪資也要考慮班別，「現在年輕人要做餐飲，基本薪資要3.5萬以上，不然根本請不到人，還只愛一頭班，難找是正常的」、「大城市兩頭班至少要給4萬，不到4萬就要讓員工上一頭班，不然不好找人，找到人也做不了多久」、「一個月開四萬、一頭班、連假錢double，沒人應徵再來說。開店不賺錢還開個鬼，不會回饋在員工身上嗎」。