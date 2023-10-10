氣象署發布7縣市豪大雨特報，宜蘭為大豪雨等級。（氣象署）

氣象署發布豪雨特報，東北季風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(10日)晚至明(11)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台南地區及台北、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象專家賈新興今晚在臉書示警「東北部異常降雨」，從近三天累積雨量來看，宜蘭南澳的西帽山累積雨量526.5毫米，第二名是新北萬里的大坪429.5毫米，第三名又是宜蘭南澳的東澳嶺422.5毫米。

賈新興指出，東北部降雨大概持續至周四（12日）左右，10/13至10/14各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨，10/15北部、東北部、中部及南部山區午後有零星短暫陣雨。

氣象署觀測，周四至下周日受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢較為趨緩，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。下周一、下周二（16日、17日）水氣更為減少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後其他山區有零星短暫陣雨。