投資除了要挑選好標的，另一個首要關鍵就是進場時機。自2022年3月起美國聯準會(Fed)急速升息後，高利率再現，是2008年金融海嘯後，睽違已久的債券投資機會，且若依Fed利率點陣圖預測，2024年有望進入降息循環，將有利於債券重啟多頭行情，即將於10/23開始募集的「復華A級債券傘型基金」特別受到矚目。

Fed升息近尾聲，為何「A級債券」成搶手貨？原因在於投資評等高的A級債券違約率比較低，可以用很低的風險享有期望的報酬。復華投信經理人杜承豪表示，現在利率已經來到相對的高點，而根據Fed的利率點陣圖顯示，明年可能開始降息循環，因此現在進入債市，可以同時享受到債息及資本利得的雙重收益機會。復華投信推出升級版的目標到期債券基金「復華A級債券傘型基金」，募集繳款期為10/23至10/27，成立後不再接受申購。

復華投信經理人杜承豪表示，現在進入債市，可以同時享受到債息及資本利得的雙重收益機會。(中時新聞網攝)

「復華A級債券傘型基金」擁有3大優勢，分別是時機好、品質好、效率好。杜承豪指出，這檔基金不僅可以鎖定目前相對高的債券殖利率，未來若降息則有資本利得機會；此外，他們投資在信用風險較低的A級債券，而且是以成熟的國家為主，因此在降息循環的時候，表現會比其他評級債券優異；基金設有提前到期的機制，一旦達到目標報酬率，就提前由基金主動獲利了結，可以幫助投資人增加投資效率與資金運用彈性；也因本身低風險特性，適合廣泛的投資族群，像是有資產配置需求的投資人、保守型、退休族群，或是有閒置資金希望提升報酬率的法人或投資人等。

「復華A級債券傘型基金」適合廣泛的投資族群，包含有資產配置需求的投資人、保守型、退休等族群。(中時新聞網攝)

若將本基金與其他債券型基金比較，「復華A級債券傘型基金」設有到期日及提前結算機制，可幫助投資人掌握投資效率，交易成本及利率風險皆較低，且因無配息機制，而是將息收再投資，基金收益反映在淨值上，資本利得免稅，可為投資人省下一筆錢。

復華投信表示，建議可透過聚焦A級債券、設有提前結算機制的機動到期債券基金，來掌握優「殖」債券投資機會。投資時機可遇不可求，若是能遇到兼具優質債息及投資效率的標的，又能以較低風險掌握債券投資甜蜜點，一定要好好把握！