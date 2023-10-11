台灣房價居高不下，其中竹北地區受惠竹科效應，有預售案銷售價飆上7、8字頭，有網友在PTT發文指出，為何竹北房價持續上漲，生活機能卻沒有跟著上升，引發其他網友討論。
有網友表示，竹北高鐵區房價一路從幾年前的3字頭噴到現在7字頭，不過生活機能好像一直沒有太大起色，他透露很多路段店家都開不太起來，有一堆閒置的店面，舉例像是復興二路明明有住商混合，不過晚上走過去很黑很暗，光明六路更不用說，越接近高鐵站越是黑漆漆，6+Plaza廣場人氣也很冷清，他疑惑「竹北高鐵區的問題到底在哪裡？」
其他網友紛紛說，「店租太貴，人口少不密集，空屋很多」、「租金過高，每個店面買之前都在算投報率，但現實不好說」、「竹北高鐵只適合投資跟商辦，不適合居住」、「這邊等的不是生活的機能成熟，而是商業區的機能成熟」。
但也有網友認為，「竹北高鐵房價高不就因為舒適的環境？生活機能剛好就好」、「又不是每個人都喜歡自家樓下開一堆店，看了就阿雜」、「高鐵就高級住宅區」。
文章來源：PTT
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