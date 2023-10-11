華為5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro吸引全球高度關注，其中處理器晶片採用中芯7奈米先進技術，更是讓外界認為，大陸晶片業已經在美國制裁中找到突破點，華府智庫CSIS也建議美國及其盟友，需要增加情報能力、經濟技術能力，以及出口管制措施的執法能力。

戰略與國際研究中心CSIS人工智慧專家Gregory Allen發布報告指出，華為與中芯透過一些手段繞過制裁，包括使用盜版EDA工具、設立空殼公司及對外採購宣稱是擴產28奈米，實則推進7奈米。

CSIS認為，空殼公司以及表面無關聯的大陸企業所組成的供應商網路，向國外廠商購買設備與零件，完全不會受到制裁影響，華為與中芯能夠順利取得設備與零件。此外，CSIS發現早在拜登政府實施出口管制措施之前，中芯就已經完成7奈米大部分的開發工作，進而囤積大量零件與原料。

CSIS的專家認為，中芯與華為使用美國技術毫無爭議，美國及其盟友必須打擊第三方銷售零件的狀況，現有的出口管制要擴大到包括南韓、德國等地區，最好是整個歐盟。

同時，CSIS也建議，美國及其盟友都需要增加情報與經濟技術分析的能力，並提升出口管制執法能力，才能真正保護關鍵技術，「如果目的地從合法的地點，被轉移至禁止的晶圓廠，這就是美方加強出口管制的立足點。」