10月10日日是雙十國慶，總統蔡英文也發表任內最後一次國慶演說，提及潛艦國造、年金改革、居住正義、再生能源等內容。國民黨立委王鴻薇則指出，蔡英文執政將滿八年，但年金改革沒有完成、居住正義用包租代管膨風、司法改革甚至完全不敢講，而在兩岸最大的「貢獻」就是讓台海中線消失，只會有噓聲、沒有掌聲。

王鴻薇10日在政論節目《新聞大白話》表示，蔡英文的國慶演說像是在說自己的施政成績單，但卻是「擦脂抹粉」的成績單，她也一一破解。

對於蔡英文說「感謝軍公教體諒，完成年金改革。感謝勞工朋友體諒，雖然年金改革最後一哩路還沒走完，但陸續編列了2670億元預算，撥補勞保基金」，王鴻薇表示，當年蔡英文說要做的不只是軍公教年金改革，還有勞保改革，但現在卻說未來再做，就是未盡其功，在選票考量下，只拿軍公教年金開刀，勞工年金卻不敢做改革。

王鴻薇也指出，蔡英文上任的前幾年，都在講「司法改革」，但今年講都不敢講，司法改革也是越改越爛。

對於蔡英文說2024年底達成20萬戶社會住宅，王鴻薇質疑，「直接興建的到底幾萬戶？內政部號稱有８萬戶，但都沒有看到，而且很多的社會住宅，是拿『包租代管』在膨風」。

針對兩岸議題，王鴻薇也直言，蔡英文將在明年執政滿8年，把兩岸帶進什麼樣的狀況下，還覺得沾沾自喜嗎？還覺得是功勞嗎？兩岸之間大家都知道是很多年都「已讀不回」，而兩岸現在也是兵凶戰危的狀況，蔡英文之前幾任總統都是把義務役兵役越縮越短，只有蔡英文任內把兵役延長，甚至還可能動員到16歲的孩子。

王鴻薇也痛批，蔡英文對於兩岸軍事最大的「貢獻」，就是海峽中線不見了，這是幾十年來、全世界包括美國都知道的保衛台灣安全的重要指標，現在不只是中線模糊化，而是完全不見。蔡英文現在還在夸夸其言成績單，但這成績能看嗎？講了一堆幫自己歌功頌德，但沒有掌聲，只有噓聲。