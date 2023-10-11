10月10日是雙十國慶，總統蔡英文也發表任內最後一次國慶演說，談及潛艦國造、年金改革、居住正義等施政成績。對於蔡的演說，前立委沈富雄認為，「蔡英文是幸運的」因為全世界是抗中情緒，這對台灣有利，而演說中有問題的部分，是因為這是蔡的最後一次，沒有給台灣人民帶來願景、未來的希望。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》表示，他有聽完蔡英文的國慶演說全文，他的感想是覺得「蔡英文是幸運的」，這是她八年任期的最後一次，而現在全世界都在抗中，對台灣也是有利的；而這是蔡英文的場，所以就內政方面，當然是隱惡揚善，講拿得出去的，拿不出去的就儘量少講，這也沒什麼不對。

沈富雄認為，蔡英文國慶演說中有問題的部分，是因為她已經是最後一次，「沒有特別給台灣人民帶來願景、未來的希望」，或是有甚麼東西能讓人民有期待。

沈富雄指出，如果中共勉強要生氣的話，就是「四個堅持」其中的一個，幾乎是兩國論了，但這個美國接受、台灣人民也覺得沒什麼大不了。而四個堅持裡面，蔡英文也強調要「溝通」，現在沒有一個政治領袖認為兩岸不需要溝通，但溝通都要建構在尊嚴跟對等，這個就麻煩了。

沈富雄解釋，如果真的是尊嚴跟對等，中共不會跟台灣談；中共願意跟台灣談，就是已經在象徵意義上，台灣有矮一點點，才會願意談。所以如何堅守全世界的人都認為沒有受到侮辱，是真正的尊嚴跟對等之下，兩邊可以談，這是一個大學問。