2024總統大選進入白熱化，在野支持者都憂心「藍白合」能不能成，而民眾黨總統參選人柯文哲6日拋出具體方案，認為藍、白兩方應該挑5家民調公司、多做幾次民調。國民黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜也給出回應。對此，前立委沈富雄10日就表示，「柯文哲的想法就是，我贏了我不要侯友宜了，我輸了我也不陪侯友宜，所以根本就沒有侯柯或柯侯」，引發討論。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，「在這10天內柯文哲有8個說法、8個版本，其實目的只有一個，就是要民調，沒有民調一切免談，他這民調裡頭也進一步說明，這個民調決定生死，就是藍白的初選淘汰制，贏的人就做正的，輸的就淘汰掉」，沈富雄更直言，「柯文哲的想法就是，我贏了我不要侯友宜了，我輸了我也不陪侯友宜，所以根本就沒有侯柯或柯侯」。

沈富雄最後更說，「那時候其實國民黨就是丟了一個非常關鍵的時刻，當時國民黨應該跳出來講說，你在講什麼？這不是人民要的，人民要的就是要侯柯配，選票上面一定要有柯文哲三個字，你不要小看自己，你柯文哲三個字現在是有魅力的，你要逃掉？可見你心裡頭真的不要藍白合」。