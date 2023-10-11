以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，傷亡慘重。前立委郭正亮指出，中國大陸跟俄羅斯都贊成兩國方案，國界要回到1967年六日戰爭前，但美國跟以色列都反對，不但把首都從特拉維夫遷到耶路撒冷，還引進俄、烏猶太人搶奪屯墾區土地，美國竟然都承認，就是自己造成的。

「先說一下那個文章是胡說八道！」郭正亮10日在《盧秀芳辣晚報》指出，中國大陸是以色列第三大貿易夥伴，貿易額是228億美元，而且以色列在中國大陸一大堆投資企業！中國大陸不會去弄以色列，他跟以色列關係很好。「中國大陸到處都是朋友！」

郭正亮提到，這個兩國方案是聯合國的方案，後來大家就嘴巴上都說兩國方案，連美國都沒有拒絕，所以重點是它的內容。中國大陸的兩國方案跟俄羅斯是一樣的，就是國界要回到1967年六日戰爭之前的國界，「這一點就是美國跟以色列反對的！」

「第二點就是耶路撒冷，你那個東耶路撒冷，要讓巴勒斯坦當作首都！」郭正亮強調，這兩點美國跟以色列都反對，而且以色列已經公然踐踏，他把耶路撒冷當作首都，從特拉維夫遷到耶路撒冷，而且美國還去耶路撒冷設立大使館，所以美國自己都已經違反聯合國決議了。

郭正亮表示，第二個就是以色列到處搞屯墾區，他這個屯墾區光是在約旦河西岸，已經高達32萬人。你不是預定是人家的領土嗎？你怎麼可以進來呢？而且據了解，他很多都是用政府高壓的法律判決，然後把當地人給驅逐，所以就造成了很多怨恨！加薩也是一樣，周邊有很多屯墾區。

「這個事實上是以色列自己造成的！我事實上去看了一個數字。」郭正亮直言，以色列2002年人口有657萬，他現在的人口高達900萬，他多出來的人口是哪裡來的？很多都是從俄羅斯跟烏克蘭過來的，就是那些猶太人，因為他們覺得住在烏克蘭跟俄羅斯被歧視，所以他們就想回以色列。可是以色列沒地！所以就鼓勵他們去屯墾，然後政府就幫助他們，搶奪人家的土地，講白了，就是驅逐了一大堆巴勒斯坦人。

郭正亮說，而美國現在竟然承認屯墾區合法化，又承認以色列在耶路撒冷建都。「而且這個案子，就是川普的女婿去搞的！」