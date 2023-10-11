巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）上周六（7日）從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。而以色列9日也出動戰機，甚至鎖定攻擊加薩市黎瑪（Rimal）區的建築物。對此，前空軍副司令張延廷10日就表示，「以色列現在要報復，這一次準備要派F-35去炸哈瑪斯的政權，以色列後備部隊47萬人，動員30萬不得了了，15萬是用在對哈瑪斯政權，游刃有餘」，引發討論。

張延廷10日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「以色列雖然它的軍事非常強，尤其對哈瑪斯組織是游刃有餘，所以不管是敘利亞、黎巴嫩都會對以色列來施壓，敘利亞首都大馬士革，以色列就派戰轟機F-16去炸大馬士革，這一次準備要派F-35去炸哈瑪斯的政權，哈瑪斯政權跟以色列比起來，天壤之別」。

張延廷也說，「以色列現在要報復，以色列後備部隊47萬人，動員30萬不得了了，15萬是用在對哈瑪斯政權，游刃有餘，北方的黎巴嫩、敘利亞則是另外15萬，現在要進行對哈瑪斯政權實施封鎖屠城，以色列的報復比大概是4：1，死掉1個以色列人，以色列要殺4個巴勒斯坦人，現在已經死了900個人，所以按照最低報復比要殺3600人，過往的紀錄我有統計，我們講到加薩走廊目前所陣亡是1700人，所以現在封鎖屠城還要再殺2000人，比例沒有低過1：4的，這也是為什麼他動員那麼多人，勢在必行，不善罷甘休」。