高雄市前市長韓國瑜9日在臉書PO出和民眾黨總統參選人柯文哲的合照，引發外界軒然大波。國民黨主席朱立倫10日表示，自己早先已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選。韓國瑜辦公室對此目前沒有多餘評論。而近日就有一份最新的民調指出，對於韓國瑜2024適合哪個職位？有64％的網友認為是「柯文哲的副手，幫助他勝選總統大選」，引發討論。

YouTube頻道《2024期盼總統藍白合》10日對於「看來朱立倫很緊張，想邀請韓國瑜當國民黨副主席？您們贊同韓國瑜當2024年哪個職位？」進行網路民調，截至10日晚間凌晨23時止，已有6000多人參與投票，有11％的網友認為是「總統和立委 啦啦隊」、有11％的網友認為是「在野的桶箍整合」、有4％的網友認為是「國民黨副主席」、有64％的網友認為是「柯文哲的副手，幫助他勝選總統大選」、有10％的網友認為是「退休的韓先生，持續作公益」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「韓國瑜不會背叛黨和黨內同志，去和別黨的柯文哲配，這不符合韓國瑜愛黨和愛黨內同志的初心，韓國瑜如果能當國民黨的副主席，也是人盡其才，符合眾望」、「朱立倫現在辭國民黨主席白藍才能合」、「讓柯韓一起合作，實現政黨輪替」、「柯韓合作，才是勝選方程式」。