華為黑科技不斷爆發，美國商標和專利局公告，華為拿到一項手機顯微鏡頭的專利，當鏡頭與被拍攝的物品保持5毫米左右，就能放大20至400倍，進而辨識細菌的種類與數量，驚人應用引發熱議。前駐紐西蘭代表介文汲10日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，華為還有專業模式，像單眼相機可以調感光度、速度，很專業。能夠實現這些黑科技，因為華為的公司文化重視研發，拿總營收的25％在做，別的公司不會這樣投注資源。

「我本來不曉得，它有一個超級微距啟動！」介文汲提到，它照了以後很清楚，你又可以把它再放大，「它的攝影效果，是我用過相機最強的！」他有一個部分叫作專業模式，包括像我們以前用單眼相機，距離、感光度、速度都可以調，很像一個專業的照相機。

介文汲指出，他講到辨識細菌種類，事實上市面上已經有一種軟體，只是不是照細菌，而是看到花的時候，他馬上告訴你是什麼花、什麼植物（張延廷：那個叫「形色」，只照葉子就知道什麼樹！），什麼樹就出來了。這可能有一點相似。

「我覺得這個從光學角度是可以做到的！」介文汲強調，本來你就可以把它像一個顯微鏡一樣放大，現在的數位光學更有可能。所以以後大家到餐廳以後，就拿一個華為手機照一下。這就是科技，他把很多不可能的事情都變成可能。

介文汲表示，華為總營收的25％在做R&D研發的話，就會有這種結果出來，不斷有人在那邊想新的功效，找尋新的科學的解決方案。那就是你要重視研發，要把原本沒有的把他想到，然後用你的科技把他實現，華為就是有這樣子能力的一個公司。

「他這種黑科技不斷不斷地提出來，我覺得跟他的公司文化有關！」介文汲直言，現在很多公司沒有這種研發創新的公司文化，也不會投注那麼多資源進去。華為的手錶還有身體檢查功能，你戴上去之後，血糖也能驗，壓力也可以偵測，血氧、血脂全部都測出來了！