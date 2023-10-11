桃園市一所梁姓國中男老師，去年（111年）6月19日中午12時45分至13時，竟闖入4樓女廁，拿手機伸入廁所隔間門板下方，偷錄女學生如廁及身體隱私部位，女學生發現後報警，警方追查是梁姓男老師所為，依妨害秘密罪嫌送辦，檢方依法提起公訴。

法院審理，梁師所為是犯刑法第315條之1第2款之竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪。

法官審酌，梁師無故持手機錄影，竊錄女學生如廁之非公開活動及身體隱私部位，侵害女學生隱私，造成心理受創，所為實有不該。梁師犯後雖始終坦承犯行，但未能達成和解，未得到女學生原諒。

法官日前依法簡易判決處刑，犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月。緩刑3年。緩刑期間付保護管束，並應於本案判決確定之日起2年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供48小時之義務勞務，及應於本判決確定日起1年內參加法治教育2場次。可上訴。