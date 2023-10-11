新北市一名蔡姓男子，前年（110年）5月7日晚間11時許，邀約女子薇薇（化名）到他板橋住處性交易，但薇薇到場後，蔡男卻拒絕先給付費用，薇薇因而表明要取消交易，想要離開時，卻遭強行壓在床上性侵得逞。蔡男還強迫共浴及換穿他提供的服裝，後續再多次性侵。

蔡男今年（112年）5月因性侵薇薇的案件，被依犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月。之後又對另名女子犯強制性交未遂罪，處有期徒刑1年10月。應執行有期徒刑4年10月。

薇薇事後向法院聲請請求蔡男損害賠償，她主張身體、名譽及精神上受到傷害，因而求償精神慰撫金50萬元，以及身心科看診及愛滋病檢測等費用5167元。

法院審理時，蔡男表示對薇薇請求民事賠償沒有意見，但是現在人關在監所，無法賠償，對此深感抱歉，願意承擔賠償責任。

法官認，蔡男為逞私慾強制性交，妨害貞操權及性自主權，導致薇薇心理有難以磨滅陰影之精神痛苦，侵害情節重大。日前依法判決，薇薇請求賠償50萬元慰撫金為適當，蔡男共應給付50萬5167元。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。