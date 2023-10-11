總統大選「藍白合」逐漸進入深水區，傳將擔任桶箍的前高雄市長韓國瑜，近期先後與民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫會面，而朱也表態邀請韓國瑜擔任國民黨副主席輔選，儼然成為藍白合關鍵人物。國民黨前台北市議員羅智強、北市大安區立委參選人羅智強表示，韓國瑜曾對他說，如果政黨輪替，自己希望能到總統府裡去當義工。藍白合最後的希望是韓國瑜，但不要消耗他的中立性，才能發揮臨門一腳的力量。

「其實我真的蠻掙扎！其實很久以前、不是最近，我曾經跟韓國瑜聊過！」羅智強10日在《頭條開講》提到，他說確實有一個職務、一個工作他很想要，「所以這些工作...都沒聽他提過！」他說如果政黨可以輪替，他希望能到總統府裡去當義工！「各位，你懂了吧？」

「我要跟大家講啦，這一次我在看，我是真的不知道最後合不合得起來！」羅智強強調，但是自己看到的是，藍白都還在各說各話，並沒有看到真的合的誠意，「但是到最後合的希望，我告訴大家，就是韓國瑜了！」

羅智強表示，韓國瑜他的高度，他的那個所謂桶箍的中立性，不能一開始被消耗掉。自己身為國民黨立委參選人，有義務支持侯友宜，可是如果今天放寬到全台灣人民期待的政黨輪替、在野整合的話，「當然不會是像我們這些有立場的人，去扮演這個角色。

羅智強指出，所以任何有立場的人要扮演這個角色都很難，韓國瑜雖然是國民黨系統的，但過去在藍跟白之間，都有相當大的信任，包括郭對他都有很高的信任，所以他先天具有一個整合的、很難能可貴的高度，這個高度你要讓他保持住，才能在最後階段臨門一腳，促成這個整合。

「所以我認為這次的整合，韓國瑜是關鍵中的關鍵！」羅智強直言，希望大家能夠愛護也保護韓國瑜，讓他能充分發揮這臨門一腳的力量。