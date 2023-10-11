巴勒斯坦武裝組織哈馬斯大規模突襲以色列，隨著以色列宣布全面開戰，當地情勢極為混亂，超過千人死亡，近20萬人流離失所。一名巴勒斯坦女嬰死於空襲，爸爸抱起她的遺體，不斷說著「沒事了」，短短39秒影片讓網友淚崩。

綜合外媒報導，兒科醫師諾丁(Musa Mohd Nordin)在X(原推特)轉貼了這段39秒的影片。影片中，女嬰在以色列空襲中遭到炸彈波及，身受重傷，爸爸趕到醫院時，女嬰已經死亡，不再有任何反應。

No, he’s not comforting her; he’s putting her to her eternal sleep. Palestinian father in Gaza Strip holds his dead baby between his arms to give her a final hug after she was killed in an lsraeli airstrike. pic.twitter.com/YaeQh55t0b — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 9, 2023

但這名父親還是抱起了自己的愛女，紅著眼眶不斷輕撫愛女的背，喃喃自語「沒事了，現在沒事了」，似乎是想要讓愛女安息。接著舉起已經沒有呼吸的女兒，憤怒的說我女兒過世了。

不少網友也看哭，直呼「戰爭快結束吧」、「願你女兒安息」、「太痛苦了」、「戰爭開打受苦的永遠是平民」、「身為兩個孩子的爸爸，看到這一幕眼淚忍不住了」、「心碎的一刻」。