《紐約時報》2日報導，透過衛星影像及飛航數據資料分析表明，俄羅斯可能正在準備，或是已經在北極地區測試一枚實驗性「海燕」核動力巡弋飛彈，該飛彈搭載了小型核反應爐，是俄國近年研發中的新型武器之一。退役少將栗正傑10日在《新聞大白話》節目表示，俄羅斯一直發明怪物級的核動力武器，波賽頓級魚雷能引發海嘯，海燕巡弋飛彈更能貼地6公尺飛行，還能在全世界各角落飛超過一個月，「那你想你會不會怕？」

「這個海燕核動力，我覺得俄羅斯真的是匪夷所思，居然發明出這種東西出來，他是怪物！」栗正傑表示，因為他的動力是核子，想想看有一個核動力的東西在天上飛，而且離地面只有6公尺，然後它可以在地球上面飛好幾天，甚至一個月以上，全地球每個角落它都可以飛得到！

「它可以在海面、可以在地面，離地面只有5、6公尺，而且一下去就是一個核爆炸！那你想想它是不是怪物！」栗正傑強調，俄羅斯一直發明這些很奇怪的東西，海裡的波賽頓也是核動力級魚雷，如果真的俄羅斯發展出來的話，打到美國東海岸或西海岸，就會造成一個大海嘯。

栗正傑直言，美國的整個艦隊、甚至整個城市就毀掉了！現在除了在海裡，還可以在天上飛？如果一個核彈在天上飛好幾個月，那你想想你會不會怕？「他不知道飛到哪個角落！」

根據《自由時報》報導，9M730「海燕」核動力飛彈是一款非傳統動力的飛彈，在設計上就是利用核反應的長效特性，在飛彈上搭載小型的核反應爐，理論上可持續提供飛彈動力，使其射程遠遠超出現行各型飛彈；該飛彈計畫可搭載核彈頭或傳統彈頭，即使搭載傳統炸藥，其核反應爐爆炸仍可形成小範圍的核子威脅。而白宮方面，則拒絕對《紐約時報》的調查結果發表任何評論。