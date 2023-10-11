中東國家加速在中國大陸市場「掃貨」。據統計，截至9月上旬，以阿布達比投資局和科威特投資局為代表的中東主權財富基金，投資A股上市公司達62家。除二級市場外，這些中東主權財富基金還投資「獨角獸」企業的私募股權、債券等。前立委郭正亮10日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，中東4家主權基金打算投1兆美元到大陸市場，華爾街受限於美國商務部長雷蒙多的安全審查禁令，只能乾著急，眼睜睜看著中東搶頭香。

「華爾街為什麼會乾著急？因為中東主權基金最近到中國大陸去『買菜』，那動作太明顯了！」郭正亮表示，他跟買菜一樣，看到快手就把你丟進來，每一家都丟個幾百萬美元。因為中東主權基金大概有10兆美元，主權基金前10大有4家在中東，這4家加起來大概有10兆美元。

郭正亮指出，他目前的計畫是，要投10分之1到中國大陸市場，就是1兆美元！當然不是一年內，可是你就可以去想像，「華爾街不能投啊！」

郭正亮強調，他現在等於是，很多高科技公司如果說要投，你要經過安全審查，因為雷蒙多已經這樣講了，她不管！她說只要是投資中國大陸的高科技公司，都要經過安全審查。「你也知道投資這種事情，就是要比快的嘛！那妳這樣審查一下，我商機都沒了！」

「結果就被中東主權基金搶到頭香了！那我到他後面，豈不是幫他墊嗎？」郭正亮直言，華爾街當然是很了解這個狀況，因為他們以前也在幫人家（應指中東主權基金）鋪排，只是說他們（應指中東主權基金）以前是投資美國，現在有一些錢他要調出來投資中國大陸。