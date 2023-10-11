花都巴黎大約2周前遭床蝨（bedbug，也稱臭蟲）攻陷，官員甚至直言「沒有誰是安全的」，機場、地鐵、巴士、電影院座椅、Airbnb均現蟲蹤，網路流傳影像嚇壞大眾。這股恐懼已瀰漫至一海之隔的英國倫敦，有地鐵乘客發現疑似床蝨的蟲子爬上褲管，也有人在月台一腳踩死蟲子，越來越多人搭地鐵只站不坐，車廂氣氛明顯緊繃，大家都怕倫敦重演巴黎慘況。

從巴黎搭乘橫跨英吉利海峽海底的高鐵列車「歐洲之星」（Eurostar），2小時就能抵達倫敦，難保這些吸血蟲子不會隨著旅客、行李、列車座椅順路攻進英國。

英國《獨立報》、《每日郵報》周二（10日）報導，倫敦地鐵維多利亞線車廂座位一名乘客拍攝褲管爬著一隻棕色蟲子的畫面並發布到社群媒體TikTok，還標註倫敦交通局（Transport for London），3天點閱破170萬次。網友回應上千則，例如「床蝨比新冠肺炎更讓我害怕，新冠肺炎還可能會讓我沒命呢」、「你還繼續坐著？！我寧可站著一整天也不願意坐地鐵座位」；也有人質疑看起來不太像床蝨。影片轉載到X平台後，有網友回應：「那蟲子已經在牛仔褲上產卵大約400顆了吧！」

英國布里斯托大學（University of Bristol）生物科學院教授霍爾（Richard Hall）向《地鐵報》表示，影片裡的蟲體型「不夠扁」，不像床蝨也不像壁蝨（tick，常見狗寄生蟲），而且床蝨多半夜間出沒。

這股驚嚇情緒蔓延到公共汽車，一名多疑女乘客瞥見一隻較大的蟲子，嚇到從座位上跳起來，後來旁人告訴她「那是蟑螂」。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）再三保證，倫敦交通局清消系統是數一數二的好，每夜徹底清消運具，市府也會向巴黎請教心得，「我們認為倫敦不會發生這種問題，但交通局不會沾沾自喜」。

英倫許多家庭醫師建議，最近曾赴法國的民眾務必採取嚴謹措施。醫師霍根（Trish Horgan）說明，從法國返家的民眾，應請親友提前準備兩個大型垃圾袋、一只夾鏈袋、一條浴巾擺在家門口。

霍根醫師說，進家門前，先從行囊取出旅行盥洗用品包置入夾鏈袋並封口，再把整個行李箱袋放入大垃圾袋並封口。接著，把身上所有衣物與鞋子脫下來放入另一個垃圾袋並封口。再來，然後裹著家人備妥的浴巾、帶著夾鏈袋直奔浴室洗熱水澡。沖澡時，確實搓洗全身。沖澡過程取出夾鏈袋裡的盥洗包，盥洗包內裡翻到外露並以熱水沖洗，所有用品一一以熱水洗淨。

封在大垃圾袋裡的行李箱袋與衣物要留在室外，有餘裕處理時再取出並逐一清洗、高溫烘乾並以吸塵器強力清理，若不能水洗或烘乾就用蒸氣清潔。