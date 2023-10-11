印尼一名男子2021年4月因被Google地圖導航錯誤指路，跑到同一村莊的另外一場婚禮。多虧迎親隊伍之中有人及時發現，趕緊帶著大家道歉。後來正牌新郎趕到，透露因在半路去找廁所，才會晚到一步。

根據越南媒體報導，新娘瑪麗亞烏爾法（Maria Ulfa）表示，由於自己正在化妝，沒有發現男子跑錯地方，她的家人當時都在歡迎對方進門，甚至開始交換彼此的禮物，多虧迎親隊伍之中有人發現問題，趕緊帶著大家道歉，說是他們的Google地圖導航出錯才會跑到這裡。

瑪麗亞烏爾法透露，當時她看到男子與他的朋友頓時嚇了一跳，等到正牌未婚夫抵達，才被告知他們半路跑去廁所，才會姍姍來遲。原來當天同個村莊舉行2場婚禮，而被Google地圖導航帶到她家的那個迎親隊伍，當初就在此地定婚。

另外，報導指出，5個可讓年輕夫妻擁有幸福婚姻的舉動

一、對性的忠誠

婚姻的性忠誠不僅包括身體，還有眼睛、思想、心靈和靈魂，一旦有與他人發生關係的想法，就是精神出軌。 因此，對性保持忠誠需要高度的自我意識與防範意識。

二、寬恕

沒有人是完美的個體，而在婚姻關係總是需要耐心和寬恕， 相處融洽的夫妻向來如此，他們敢於承認自己的錯誤，不去期待對方完美無缺，不把過往的錯誤怪罪眼前的伴侶，若對伴侶的傷害耿耿於懷，不妨試著原諒他或她，能讓彼此的關心更進一步。

三、為彼此抽出時間

如果夫妻不花時間陪伴彼此，感情很容易破裂，任何融洽的關係都需大量的相處時間，因此不妨多花時間陪伴對方。

四、誠實

誠實和信任是成功的婚姻不可或缺的兩個基本要素，信任本身需要時間，通常是在數週、數月甚至數年才會建立，所以不要輕易破壞任何人的信任，尤其在對伴侶更要誠實。

五、始終保持溝通

健康的婚姻是夫妻雙方都有發言的權利，他們討論孩子的排程、食物清單和水電費，也可傳達希望、夢想等。 維持一段婚姻需要努力和愛，也需誠實、寬恕和尊重才能幸福，這些都需雙方共同的努力。

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