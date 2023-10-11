大陸廣東省廣州市白雲區一名女子，4日搭網絡預約出租汽車（以下簡稱網約車）去27公里外的花都區，卻被載至較遠的清遠市，行駛約100公里才到目的地。她在途中雖有質疑司機繞路，但遭怒斥「不看導航也會走」，後來顧及人身安全並未爭論下去，而是等到下車後才檢舉對方。事後網約車平台承諾退還差價、賠償人民幣200元（約新台幣880元），也會拔除司機的載客權限。

綜合陸媒報導，女子表示，本想搭網約車從白雲區去花都區的舅舅家慶生，結果上車後卻發現，平時相距27公里的兩地只要40多分鐘的車程，過了一個多小時都還沒到，檢查地圖導航才得知被帶出廣州市，來到較遠的清遠市，且因距離目的地還有32公里，當下她就詢問司機是否故意繞路，但被大聲駁斥，「我是本地人，路都比妳熟，不看導航也會走。」

女子當時發現司機繞路，立刻詢問對方，但遭怒斥「不看導航也會走」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

女子透露，由於身邊只有母親及女兒，她因顧及她們的安全，未與司機繼續爭執，抵達目的地付了人民幣217元（約新台幣995元）後才檢舉對方，此時發現竟已搭車2小時，總共行駛約100多公里。

女子曝光乘車明細，可見原本27公里的路程，司機行駛100公里才到目的地。（圖／翻攝自微博／星視頻）

事後網約車平台稱會退還差價、賠償人民幣200元（約新台幣880元），也會封禁司機的載客權限。不過，女子認為，此事應與賠償無關，而是廣大乘客的人身安全問題。

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