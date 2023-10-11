美國聯邦準備理事會（Fed）高階官員暗示，美國公債殖利率最近攀升可能促使聯準會避免再度升息後，美國公債殖利率攀升的壓力今天緩和許多，止漲回跌，美國股市收高。

道瓊工業指數揚升134.65點或0.40%，收33739.30點。

標準普爾指數上漲22.58點或0.52%，收4358.24點。

那斯達克指數上揚78.60點或0.58%，收13562.84點。

費城半導體指數大漲44.719點或1.29%，收3512.071點。（譯者：陳政一）1121011