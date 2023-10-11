中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭縣及花蓮縣已有豪雨發生，今（11日）天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨夜襲狂炸 5地豪大雨！(圖/氣象署)

豪雨地區：宜蘭縣

大雨地區：基隆市、新北市、南投縣、花蓮縣

今天仍受東北季風影響，不過水氣減少，雖然桃園以北及東半部地區仍有局部降雨，不過雨勢上會趨緩許多，其他地區則維持多雲到晴，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地早晚低溫23到25度，桃園以北及宜蘭高溫只有25、26度，整天感受稍涼，竹苗及花東高溫27到29度，中南部高溫可以來到31、32度，日夜溫差稍大。

中央氣象署預報員林定宜表示，中度颱風布拉萬今天不排除增強為強烈颱風，預期朝日本東南方海面移動，對台灣無影響。