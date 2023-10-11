黃宣收工後與Elsie離開電台。（圖／本刊攝影組）

Yellow黃宣出道後音樂才華大獲好評，是金曲入圍常客，近期更是唱而優則演，在電影《他馬克老闆》中演出，獻出大銀幕處女秀的他最近工作滿檔，但也沒有耽誤與經紀人女友Elsie相處的時間，時報周刊CTWANT直擊兩人一同回到住處，看得出感情相當穩定。

黃宣與Elsie到家附近下車。（圖／本刊攝影組）

兩人邊走邊聊，黃宣忽然菸癮犯了，Elsie就在一旁等待。（圖／本刊攝影組）

9月19日晚間近10點，黃宣和Elsie等人結束宣傳工作走出電台，一群人邊聊天邊等車，10點5分，黃宣和Elsie搭乘多元計程車回到台北市住處附近下車，兩人在路邊聊了一會兒，黃宣抽菸解癮，女友則在一旁等待，隨後才一起返回住家，似乎早已經是同居狀態。

黃宣與Elsie一同回家，看得出來感情十分穩定。（圖／本刊攝影組）

雖然已經交往多年，黃宣仍時不時會與Elsie放閃。（圖／翻攝自黃宣IG）

黃宣與Elsie交往多年，兩人的相處也十分大方，曾被本刊捕捉到雙貼騎滑板車過馬路的畫面，雖然甜蜜，但也十分危險，讓人忍不住想提醒他們要注意安全；去年金曲獎，黃宣以一票之差敗給崔健，錯失歌王寶座，慶功宴受訪時，他雖然覺得很可惜，但也說很珍惜每次參加金曲的經驗，更甜蜜向Elsie告白：「那位是我的MVP，我的經紀人她今天非常辛苦，她非常漂亮！」

音樂成績相當亮眼的黃宣，首度挑戰大銀幕。（圖／氧氣電影提供）

不僅音樂成績亮眼，黃宣近期參演瞿友寧執導的電影《他馬克老闆》，與同樣也是演歌雙棲的金鐘視帝盧廣仲同台飆戲，黃宣在片中飾演死神「阿死」，要把盧廣仲飾演的社畜「馬克」，但也是社畜的阿死不僅帶不走馬克，還因為迷糊搞錯人，搞得馬克公司天翻地覆，甚至導致倒閉的危機。

其實黃宣曾說過除了當音樂創作人，演員也是他的夢想之一，因此大學才選擇就讀台北藝術大學戲劇系，而此次也是黃宣首度擔任重要角色，他提到與瞿友寧聊天就有化學反應，瞿友寧更誇獎他是「天生的瘋子」，也決定讓他有更多發揮、嘗試更困難的表演，十分肯定他的「戲胞」。

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