黃宣與經紀人女友Elsie交往多年，於公於私都是最好的夥伴，還被時報周刊CTWANT直擊一起返回住處，看得出感情相當穩定；其實演藝圈中有不少藝人都在工作過程中，與經紀人產生感情，例如蕭敬騰藏愛16年，先前才終於宣布向大13歲的經紀人Summer求婚成功，成為一段佳話。

傅孟柏與經紀人女友安安一同打拚多年，事業越來越成功。（圖／翻攝自傅孟柏臉書）

蕭敬騰與Summer傳了多年緋聞，直到今年6月，他選在Summer生日當天宣布求婚成功的喜訊，表示：「我正式告別了單身，我會好好珍惜她、 好好愛她，我會將我的喜悅換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞。」更哽咽對Summer告白：「這16年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始，我要讓全世界知道，mama你從來就不是一個人！」

林哲熹與交往多年的Cindy成為工作夥伴。（圖／翻攝自林哲熹臉書）

傅孟柏同樣與經紀人女友安安交往多年，他曾提到當自己被角色的負面情緒影響時，安安不會一直吵著要他陪伴，讓他很感謝對方的體諒，給了他很大的空間；兩人攜手打拚多年，傅孟柏的事業運也越來越開，2017年時就以《最後的詩句》成為金鐘迷你劇集視帝，今年又因《本日公休》奪下台北電影獎男配角，更入圍了金馬男配角，可說是愛情事業兩得意。

林哲熹跟女友Cindy則是交往多年後才成為工作夥伴，他去年宣布在演藝圈的經紀事務交給女友處理，還開玩笑說：「如果大家有任何需要聯繫的事物請聯繫她，對她溫柔一點喔～不然她就不會對我溫柔了。」兩人平時相處雖然低調，但偶爾還是會放閃，他先前受訪時被問到是否有結婚打算，他表示結婚生子一直都在計畫中，甚至不排除閃婚。

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