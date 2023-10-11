時報周刊CTWANT去年7月曾直擊人氣男團「Ozone」隊長周祖安與原子暖心學姐林葦妮（木木）甜蜜約會，不過消息曝光後，在去年11月便爆出男方因工作忙碌決議和女方和平分手，不過本刊接獲線報，感情甚好的兩人其實是悄悄轉為地下情，而本刊也在928教師節當晚，捕捉到周祖安與木木在車上甜蜜互動，坐實兩人戀情依舊。

中秋節前夕，木木下午一個人逛街、吃飯，還大方與粉絲合影，做什麼事情都一個人獨力完成。（圖／本刊攝影組）

沒戴口罩沒遮掩的木木結束下午的行程後返家。（圖／本刊攝影組）

晚上木木再度出門，卻變得小心翼翼四處張望。（圖／本刊攝影組）

周祖安（圈頭者）開著共享汽車去載木木返鄉團圓。（圖／本刊攝影組）

9月28日下午3點40分，木木提著隨身小包包出門搭車，先是到了台北市大安區頂好商圈一處商業大樓，逛了1個多小時後離開，接著就近散步到微風廣場，買好戰利品後便離開。等車的時候，正巧有粉絲路過發現是木木本尊，上前要合照時她也十分大方、有求必應。隨後，木木搭車返回住處，在附近先解決晚餐後，於6點13分回家休息，吃飯逛街通通都一個人，感覺有些孤單。

等紅燈時，坐在副駕木木將頭靠在祖安的肩膀上，而祖安也將頭靠在女方頭上，把握彼此在車上獨處時光。（圖／本刊攝影組）

溫馨接送木木到家後，周祖安先跟抱著愛犬的木木姊姊聊了幾句。（圖／本刊攝影組）

不過到了晚間9點5分，穿著跟下午同一套灰色背心與長褲的木木，戴著口罩，提著下午百貨公司購物的戰利品，才一出門就開始四處張望，對照下午與粉絲大方合照，此刻的她看似小心翼翼，對周遭的人車似乎也會多加留意。接著，木木在附近的超商買了零食和飲料，9點10分她溜進等候在門口的共享汽車前座，而該車的駕駛，正是傳去年已經分手的「前男友」周祖安。

周祖安順勢將狗狗接過來抱，與木木一同進林家門，看來對木木一家都相當熟悉。（圖／本刊攝影組）

送木木回家過節後沒待多久，周祖安便開車離開林家，木木還送到門口揮手道別。（圖／本刊攝影組）

愛狗的周祖安（左圖）曾在社群PO出抱著木木的狗的照片。（圖／本刊攝影組）

沒多久車子開上高速公路，晚間10點14分，車子抵達桃園市區，等紅燈時，坐在副駕木木還將頭靠在祖安的肩膀上，而祖安也將頭回靠在女方頭上，接著用手撫了撫女方的頭，臨開車前男生還將頭又靠近了女生一次，疑似是在木木額頭親了一下，互動相當親密。5分鐘後，車子停在一處住宅門前，此時木木的姊姊熱情地抱著愛犬「憨吉」出來迎接兩人，木木姊先跟祖安聊了幾句，之後還將愛犬交給對方，抱著女友家中愛犬的祖安，臉上笑得非常開心，看來對於木木家人及家犬也十分熟稔。

這時才下車的木木，拿了放在後座的東西後，3人1犬一起走進住家內。2分鐘後，祖安沒多作停留，繼續開著共享汽車離去，而木木則站在路邊揮手向「前男友」祖安道別。10點55分，祖安獨自開車回到台北市。

對於兩人現在的關係，木木所屬經紀公司華研國際回應本刊表示：「木木與周祖安一直是好朋友，中秋節當天正好木木要回桃園老家過節，周祖安沒事就租車開車送木木回家，送到桃園後周祖安就回台北了。」周祖安所屬索尼音樂也回應表示：「兩人是好朋友。」

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